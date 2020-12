Secondo il presidente Zelensky, Biden conosce l'Ucraina meglio di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente statunitense Joe Biden comprende l'Ucraina meglio del suo predecessore Donald Trump. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano "New York Times". "Prima della sua presidenza, Biden ha avuto stretti legami con l'Ucraina, e comprende i russi bene; lui comprende le differenze tra Ucraina e Russia e, mi sembra, che comprenda meglio la mentalità ucraina", ha affermato Zelensky. A suo modo di vedere, l'esperienza di Biden aiuterà a rafforzare i rapporti tra Kiev e Washington. In questo senso, secondo il presidente ucraino, il nuovo presidente Usa potrebbe avere un ruolo nel superamento del "conflitto congelato" nel Donbass.(Res)