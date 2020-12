Pescatori: armatore Medinea, oggi è una giornata di festa per tutti a Mazara del Vallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata di festa per tutti. Dopo 110 giorni e più da quando sono partiti da Mazara del Vallo i nostri eroi torneranno a casa": Lo ha dichiarato Marco Marrone, armatore del "Medinea" al porto peschereccio di Mazara del Vallo in attesa dell'arrivo dei due motopesca con i 18 pescatori sequestrati dalle autorità di Bengasi. Marrone ha raccontato: "Da quanto ho appreso dal comandante Pietro Marrone, i pescatori hanno vissuto dei momenti davvero brutti. È finito un incubo. Ma quanto accaduto non deve più succedere più. I nostri pescherecci pescavano in acque internazionali". La necessità di risolvere una volta per tutte la questione degli areali di pesca internazionali davanti la Libia, della cosiddetta Zee (dichiarata unilateralmente nel 2005 e che si estende 62 miglia oltre le acque territoriali) è stata sollevata anche dal sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, all'ingresso in porto. "Da domani dobbiamo insistere per l'istituzione di un tavolo tecnico per trovare un accordo sul Mediterraneo che veda l'Ue protagonista. Bisogna mettere ordine a una situazione che viene pagata soprattutto dai pescatori di Mazara del Vallo. Oggi però è una giornata di festa per tutti". Quando ormai l'Antartide e a seguire il Medinea sono quasi giunti in porto, le sirene dei motopesca ormeggiati in porto hanno iniziato a suonare salutando l'arrivo dei 18 pescatori liberati. Grande applauso dei familiari e autorità presenti. Urla di gioia delle mogli e delle figlie dei pescatori. (Res)