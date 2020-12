Roma: furto in appartamento, arrestati tre ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato 3 cittadini romeni di età compresa tra i 28 e i 36 anni, tra cui una donna, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di furto in abitazione aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i tre si stavano aggirando nel quartiere Trieste, in piazza Santa Emerenziana, con dei passeggini. Ma il loro atteggiamento sospettoso ha messo in allarme un residente della zona che ha richiamato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri. Ottenuta la descrizione dei tre sospettati, i militari si sono messi sulle loro tracce, individuandoli poco dopo in via Massacciuccoli. Durante il controllo eseguito nei loro confronti, i 3 cittadini romeni sono stati trovati in possesso del bottino appena rubato in un appartamento poco distante e di una serie di arnesi da scasso nascosti nei passeggini, sotto ai materiali che avevano rovistato nei cassonetti dei rifiuti. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre i 3 ladri sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)