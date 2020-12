Difesa: bimba di 4 giorni in pericolo di vita trasportata dall'Aeronautica da Catania a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' da poco atterrato, sull'aeroporto di Capodichino, un Falcon 50 del 31mo Stormo dell'Aeronautica militare con a bordo una bimba di appena quattro giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dal Policlinico di Messina all'ospedale Santobono di Napoli. Lo rende noto l'Aeronautica militare in un comunicato. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Messina, è stato immediatamente coordinato dalla Sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. (segue) (Res)