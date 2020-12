Difesa: bimba di 4 giorni in pericolo di vita trasportata dall'Aeronautica da Catania a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il velivolo era decollato dallo scalo di Ciampino nella notte; una volta raggiunto l'aeroporto di Catania ed effettuato l'imbarco - nel rispetto delle misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 - della neonata all'interno di una culla termica, dei familiari e dell'equipe medica al seguito, è ridecollato alla volta dello scalo campano, dal quale – in ambulanza – la piccola è stata trasferita presso l'ospedale Santobono. L'equipaggio una volta rientrato a Ciampino ha ripreso il servizio di prontezza operativa. "Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I reparti di volo dell'Aeronautica militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze", si legge nel comunicato. (Res)