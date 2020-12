Business news: Arabia Saudita, emessi più di 400 mila visti turistici in sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo dell’Arabia Saudita ha rilasciato più di 400 mila visti turistici, nei primi sei mesi successivi al lancio del nuovo sistema di visti, avvenuto nel settembre 2019. Il sistema ha permesso ai cittadini di 49 paesi di fare domanda per un visto elettronico, oppure di ottenere un visto al primo arrivo nel Regno. Il nuovo sistema, secondo il ministero, ha permesso di potenziare gli investimenti e aumentare i posti di lavoro nel settore turistico, e sviluppare l’economia nazionale. Entro il 2030, riferisce il quotidiano saudita "Arab News", Riad mira a aumentare il contributo del settore turistico al Pil nazionale fino al 10 per cento. Il ministero ha fornito 160 milioni di rial (42,66 milioni di dollari) in prestiti per sostenere il settore turistico, e ha creato un’Autorità nazionale specializzata nella promozione turistica, oltre a lanciare un Fondo per lo sviluppo del turismo da 9 miliardi di dollari (finanziato per 4 miliardi di dollari tramite investimenti, per 5 miliardi tramite memorandum d’intesa con banche private). (Res)