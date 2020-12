Business news: segretario Usa Brouillette, a gennaio conferenza virtuale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti organizzeranno una riunione regionale virtuale sull’energia, prevista a gennaio, a cui potrebbero essere invitati Arabia Saudita, Autorità nazionale palestinese e Oman. Lo ha dichiarato ai giornalisti il segretario di Stato statunitense per l’Energia, Dan Brouillette, in occasione della sua visita negli Emirati Arabi Uniti. Nell’elenco dei possibili invitati figurerebbero anche il Sudan e il Marocco che di recente hanno annunciato la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele. All’evento è attesa anche la partecipazione dell’Egitto e del Bahrein. In occasione della sua visita negli Emirati, Brouillette ha incontrato funzionari locali e si è collegato virtualmente con il ministro dell’Energia di Israele, Yuval Steinitz, con cui ha discusso delle modalità per fornire energia a prezzi accessibili a tutti i Paesi della regione. "Abbiamo visto Paesi in Europa diventare, a nostro avviso, eccessivamente dipendenti da Paesi come la Russia, al punto che forse il gas del Mediterraneo orientale proveniente dall'Egitto può essere utilizzato per rifornire l'Europa. Riteniamo che sia un obiettivo geopolitico molto importante, non solo degli Stati Uniti, ma anche del Medio Oriente", ha detto Brouillette. La riunione di gennaio è attesa prima dell'insediamento alla Casa bianca di Joe Biden. (Res)