Business news: Etiopia-Qatar, firmato accordo di cooperazione nel settore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell'Etiopia e il ministero della Salute pubblica del Qatar hanno firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione nel campo della salute. L'accordo, secondo quanto riferisce l'emittente "Fbc", è stato firmato oggi dal ministro della Salute etiope Lia Tadesse e dal sottosegretario al ministero della Sanità pubblica del Qatar, Abdellah Ibrahim Al Emadi. Durante la cerimonia di firma, avvenuta in formato virtuale, le due parti hanno espresso il loro forte impegno per elevare le relazioni bilaterali nel settore sanitario. In base all'accordo, le due parti hanno promesso di intraprendere congiuntamente la ricerca, scambiare le informazioni disponibili, migliorare i sistemi di assistenza sanitaria primaria e collaborare, tra gli altri, allo sviluppo professionale della salute. (Res)