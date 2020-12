Business news: Botswana, prevista esportazione di 10 mila tonnellate l'anno di carne bovina in Cina Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Botswana esporterà ogni anno in Cina almeno diecimila tonnellate di carne bovina. Lo ha annunciato l'ufficio presidenziale del Paese africano. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", la Cina ha aperto il suo mercato per la carne bovina del Botswana e la prima spedizione arriverà entro la fine del primo trimestre del 2021. La carne bovina del Botswana è stata bandita più di due decenni fa a causa dei controlli sulla salute degli animali, in particolare sulla pleuropolmonite contagiosa dei bovini e sull'afta epizootica nel distretto nord-occidentale di Ngamiland. La dogana cinese ha revocato il divieto di carne bovina del Botswana e sottoprodotti di carne bovina dalle aree libere dall'afta epizootica nel febbraio 2020. Attualmente, il Botswana produce almeno 24 mila tonnellate di carne bovina all'anno attraverso la sua società di lavorazione della carne, Botswana Meat Commission, di cui novemila vengono esportate nell'Unione europea (Ue). Secondo il Botswana Investment and Trade Center, il paniere delle esportazioni del Botswana verso la Cina è rappresentato principalmente da diamanti. (Cip)