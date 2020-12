Pescatori: Mazara del Vallo si prepara ad accogliere i marittimi rilasciati in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto nel porto peschereccio di Mazara del Vallo per l'arrivo dei due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori (otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi) sequestrati dalle autorità della Cirenaica per 108 giorni e liberati giovedì scorso, 17 dicembre, a seguito della visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Bengasi, dove hanno incontrato il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. I due pescherecci, scortati da una nave della Marina militare approderano presso la banchina ""Ruggero II" fra le ore 9:30 e le 10. Già arrivati i familiari dei pescatori e molte delle autorità, pronti ad accogliere i marittimi che devono sottoporsi ai controlli Covid. Un medico salirà a bordo dei pescherecci e visiterà i marinai. Una volta sbarcati a terra faranno il tampone rapido e poi quello molecolare. In assenza di positivi alla Covid, tutti andranno a casa e dovranno ripetere il tampone dopo 5 giorni. (Res)