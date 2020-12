Business news: Egitto, il commercio crescerà del 15 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano punta a una crescita del 15 per cento del commercio interno nel prossimo anno. Lo ha detto Ibrahim Ashmawy, capo dell'Autorità per lo sviluppo del commercio interno (Itda), secondo quanto riferisce il quotidiano "Amwal al Ghad". L’Itda è un'organizzazione del ministero degli Approvvigionamenti del Paese. "Il commercio cresce ogni anno del 12 per cento. Abbiamo in programma di aumentare la crescita del commercio interno al 15 per cento", ha detto Ashmawy. Secondo il funzionario, il commercio interno contribuisce al 20 per cento del Pil, pari a un valore di circa 85 miliardi di dollari, con quasi il 30 per cento dei posti di lavoro. Ashmawy ha rivelato che l'Itda firmerà con il Fondo sovrano un protocollo di cooperazione entro i prossimi giorni per dare il via a una serie di progetti commerciali. (Cae)