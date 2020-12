Business news: israeliana Elbit vince contratto da 27 milioni di dollari con azienda romena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società israeliana di elettronica per la difesa Elbit Systems si è aggiudicata un contratto del valore di 27 milioni di dollari della romena Avioane Craiova per la prima fase dell’aggiornamento del velivolo Iar-99 dell’Aeronautica militare di Bucarest. Lo riferisce il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”. L’Iar-99 è un velivolo da addestramento. Il contratto avrà una durata di quattro anni e prevede anche il sostegno logistico integrato. Elbit equipaggerà il velivolo con sistemi avionici avanzati e di avionica virtuale, e fornirà anche il supporto aereo ravvicinato. L’aggiornamento tecnologico faciliterà un’efficace impiego dei piloti dell’Aeronautica romena su velivoli da combattimento avanzati, come l’F-16. (Res)