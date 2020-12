Business news: Iraq, Compagnia generale porti annuncia espansione scalo di Khor al Zubair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia generale dei porti dell’Iraq ha annunciato la trasformazione del porto di Khor al Zubair, presso la città meridionale di Bassora, da scalo commerciale a scalo petrolifero, sottolineando che l’anno prossimo vedrà la realizzazione di sei nuovi moli. Il direttore della Compagnia, Farhan al Fartusi, ha dichiarato al quotidiano iracheno “Al Sabah” che “gli ultimi giorni hanno visto una trasformazione del porto di Khor al Zubair in porto petrolifero, allo scopo di sostenere l’economia e la cooperazione con il ministero del Petrolio nell’esportare i derivati petroliferi e i (prodotti) industriali, e ha creato opportunità d’investimento che contribuiranno a migliorare la situazione economica del ministero dei Trasporti e a incrementarne i ricavi”. “Il porto è stato costruito di recente e necessita di grandi somme, poiché i porti nord e sud di Umm Qasr coprono tutte le esigenze materiali degli altri scali in termini di scambio commerciale”, ha aggiunto Al Zubair. Di conseguenza, ha aggiunto Al Zubair, “è stato possibile trasformarlo in porto petrolifero, perché ha realizzato grandi ricavi, fino a 8 miliardi di dinar iracheni (5,5 milioni di euro) al mese”. Fartusi ha inoltre segnalato la prossima “costruzione di un molo petrolifero dedicato nelle vicinanze del porto, da parte della giapponese Jica, a seguito di un accordo siglato fra i Porti iracheni e l’Autorità giapponese per i prestiti”. (Res)