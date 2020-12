Business news: Tunisia, export di olio d’oliva a fine novembre supera le previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le quantità di olio d'oliva esportate dalla Tunisia a novembre hanno superato le previsioni. Secondo l'Osservatorio nazionale dell'agricoltura (Onagri), le esportazioni di olio d’oliva tunisino hanno raggiunto a novembre quota 376 mila tonnellate. I prezzi all'esportazione, secondo la stessa fonte, sono tuttavia scesi a 5,7 dinari tunisini (1,73 euro) per chilogrammo. Nel solo mese di novembre 2020 il valore delle esportazioni ha registrato un ammontare di 156 milioni di dinari (47 milioni di euro). Nei primi undici mesi dell'anno in corso, secondo il quotidiano "L'Economiste Maghrebin", la Tunisia ha esportato olio d'oliva per un valore totale di 2,125 miliardi di dinari (646 milioni di euro). (Tut)