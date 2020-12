Business news: Opec, a novembre Iraq ha tagliato più di tutti la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i paesi membri dell’Opec, l’Iraq è quello che nel mese di novembre 2020 ha ridotto maggiormente la propria produzione di petrolio, mentre la Libia è stata il paese più produttivo. Lo ha riferito l’Opec nel suo rapporto mensile. La produzione media dei 13 paesi ha raggiunto a novembre i 25,11 milioni di barili al giorno, in aumento di 0,71 milioni di barili rispetto al mese di ottobre 2020. “L’Iraq è il paese che ha ridotto di più la sua produzione petrolifera a novembre, poiché la sua produzione media ha raggiunto i 3,764 milioni di barili al giorno, in calo di 76 mila barili al giorno rispetto a ottobre, quando la produzione media era a 3,841 milioni di barili giornalieri. Ieri l’Opec ha tagliato di 350 mila barili al giorno le sue previsioni sulla ripresa della domanda di petrolio a causa del perdurare della pandemia di Covid-19, ma ha sottolineato che la rapida diffusione dei vaccini nelle grandi economie fa aumentare potenzialmente le aspettative di crescita per l’anno venturo. (Res)