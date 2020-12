Business news: Arabia Saudita, re Salman approva bilancio 2021, priorità la salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciando l’approvazione di un bilancio 2021 con una spesa totale di 990 miliardi di rial sauditi (264 miliardi di dollari), il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha detto: “Abbiamo dato direttive affinché il bilancio dia priorità alla protezione della salute e sicurezza dei cittadini e residenti, e a proseguire gli sforzi per limitare gli effetti della pandemia sulla nostra economia”. Da parte sua, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha dichiarato che nonostante il 2020 sia stato un anno difficile per il mondo a causa della pandemia di Covid-19, “l’economia del Regno ha dato prova della sua capacità di resistere all'impatto”. Il comunicato relativo al bilancio, ripreso dal quotidiano saudita "Arab News", prosegue: “(Il piano) Vision 2030 è stato messo alla prova dalla pandemia, migliorando la resilienza dell’economia e aiutando a ridurre l’impatto negativo della crisi”. Le proiezioni per il 2021 rivelano per quest’anno un calo del 3,7 per cento del Pil, seguito da un rimbalzo del 3,2 per cento l’anno prossimo “in base al presupposto che l’attività economica continuerà a riprendersi l’anno prossimo”. (Res)