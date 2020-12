Business news: Nigeria-Emirati, firmato memorandum d’intesa per commissione mista su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e la Nigeria hanno firmato ad Abuja un memorandum d’intesa per istituire una commissione mista, mirante a rafforzare la cooperazione e il coordinamento fra i due Paesi in tutti i campi. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi. L’accordo prevede di intensificare la cooperazione fra i due paesi nei settori politico, economico, culturale, giudiziario di sicurezza, oltre a incoraggiare scambi commerciali e investimenti fra i due Paesi. Le relazioni diplomatiche fra i due Paesi sono state avviate nel 1982 e l’ambasciata emiratina è stata aperta nel 2009; il volume del commercio non petrolifero tra Emirati e Nigeria ammontava nel 2019 a 1,45 miliardi di dollari. (Res)