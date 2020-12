Business news: Nigeria, governo sospende rilascio licenze in Zone di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Nigeria ha sospeso il rilascio delle licenze per le attività esercitate nelle Zone di libero scambio del Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Industria, del commercio e degli investimenti, Adeniyi Adebayo, nel suo intervento introduttivo ad un panel tenuto oggi dalle autorità per valutare l'efficacia delle Ftz (Free trade zones). Come confermato dall'assistente speciale per i media del ministro, Ifedayo Sayo, l'elaborazione di ogni richiesta di licenza per questo tipo di attività sarà sospesa fino ad esaurimento di un esame delle attività in corso. "Le Ftz sono fondamentali per la spinta della nazione verso l'industrializzazione. A livello globale, rappresentano 68 milioni di posti di lavoro e generano 500 miliardi di dollari all'anno", ha detto Sayo, per il quale "il settore può essere estremamente redditizio, se eseguito in modo efficiente e dobbiamo mirare a migliorare le operazioni delle nostre zone", ha detto il ministro. (Res)