Business news: crisi Tigré, Ue sospende aiuti per 90 milioni di euro all'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato la sospensione degli aiuti per 90 milioni di euro destinati al bilancio nazionale dell'Etiopia, nel quadro dell'appello lanciato dai 27 Paesi membri per la cessazione delle ostilità nel Tigré. La decisione, annunciata da fonti della Commissione Ue citate dai alcune fonti di stampa internazionali, giunge dopo diversi appelli rivolti al premier etiope Abiy Ahmed affinché ponesse fra le priorità nazionali la risoluzione politica del conflitto. L'Ue si è detta preoccupata per il peggioramento della situazione umanitaria causato dall'offensiva nella regione tigrina e ha deciso di fare pressione sul premier, insignito premio Nobel per la Pace nel 2019, decidendo di posticipare il versamento degli aiuti concordati. Due terzi di questa dotazione è destinata al finanziamento dello sviluppo di collegamenti logistici e di collegamenti tra l'Etiopia ei suoi vicini. Un'altra parte, poco più di un quinto dell'importo, è destinata a sostenere il bilancio del settore sanitario. (Res)