Business news: presidente Kenya incontra Descalzi, focus su iniziative green nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Kenya Uhuru Kenyatta ha incontrato oggi a Nairobi l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi per discutere di alcune possibili iniziative green da sviluppare nel Paese, creando un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche per le comunità locali. Lo rende noto un comunicato. Tra le iniziative discusse, lo sviluppo dell’economia circolare attraverso il recupero, la rigenerazione e il riutilizzo degli scarti agricoli ed alimentari prodotti nel Paese con una trasformazione industriale che ne valorizzi il contributo energetico in parziale sostituzione delle le fonti fossili, contribuendo in modo determinante al processo di de-carbonizzazione del Paese. In particolare, sono state identificate le linee strategiche per la realizzazione di un piano pluriennale per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della raccolta dei residui agricoli, che sono la materia prima ideale per impianti di trasformazione e generazione di biocarburanti quali bio-diesel, bio-jet e bio-etanolo, facendo leva sulle tecnologie di economia circolare sviluppate da Eni. Il piano include anche lo studio per la conversione della raffineria di Mombasa in bio-raffineria. Con queste iniziative, il Kenya assumerà un ruolo di leadership nel processo di de-carbonizzazione del continente africano. Migliorare l'accesso all'energia, in particolare in Africa - prosegue la nota - è un valore fondamentale per Eni, ed è una parte intrinseca delle attività dell'azienda. Eni investe oltre la metà del proprio budget in Africa, supportando e promuovendo lo sviluppo locale. A margine dell’incontro sono stati firmati emendamenti ai contratti di Production Sharing (Psc) in vigore, relativi a tre permessi esplorativi nell’offshore antistante Mombasa. Eni è presente in Kenya dal 2013 attraverso la controllata Eni Kenya, che gestisce come operatore sei blocchi esplorativi offshore. (Com)