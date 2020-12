Business news: Nigeria, governo autorizza riapertura valichi di frontiera con Benin e Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha autorizzato la riapertura immediata di quattro valichi di frontiera con il Benin e il Niger a più di un anno dalla loro chiusura disposta nel tentativo di fermare il contrabbando di prodotti agricoli e armi. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Zainab Ahmed, al termine della riunione del Consiglio esecutivo federale (Fec). Ad essere riaperti con effetto immediato saranno i valichi di Seme, Ilela, nel Maitagari e Mfun, dove tuttavia resterà in vigore il divieto di importazione di riso, pollame e altri prodotti vietati nell’ambito delle misure di contrasto al contrabbando. Altri punti di confine riapriranno entro la fine di dicembre. Le autorità della Nigeria hanno chiuso i confini terrestri lo scorso anno come parte degli sforzi del governo per controllare il contrabbando e altre attività transfrontaliere illecite. La riapertura si è resa necessaria a causa dell’aumento dell’iperinflazione. (Res)