Zimbabwe: Pam, 7,6 milioni di persone soffriranno la fame nei prossimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 7,6 milioni di cittadini dello Zimbabwe - circa la metà della popolazione - dovranno affrontare la fame nei prossimi mesi a causa di una prolungata siccità, l'instabilità economica e gli effetti del Covid-19. È la denuncia del Programma alimentare mondiale (Pam), che ha lanciato un appello da 204 milioni di dollari per aiutare a coprire i costi per nutrire quattro milioni delle persone più vulnerabili nei prossimi sei mesi. "La metà degli Zimbabwe nelle aree rurali non ha altra alternativa che saltare i pasti, ridurre le porzioni o vendere oggetti preziosi per farvi fronte", ha detto la rappresentante del Pam in Zimbabwe, Francesca Erdelmann. L'appello arriva dopo che il governo dello Zimbabwe ha affermato che almeno 7,6 milioni di persone - circa la metà della popolazione - sono cadute in povertà quest'anno a causa di una crisi economica che i critici del governo attribuiscono alle politiche inadeguate che hanno spinto l'inflazione al suo livello peggiore da oltre un decennio. Inoltre, tre anni di siccità e le restrizioni causate dal coronavirus hanno peggiorato ulteriormente la situazione umanitaria nel Paese. (Res)