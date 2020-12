Business news: intelligenza artificiale, Cina contribuirà al 15,6 per cento del mercato globale entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina diventerà un importante centro di impulso allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (Ia) globale e contribuirà al 15,6 per cento del mercato del settore entro il 2024. È quanto rivela il rapporto di valutazione 2020-2021 sullo sviluppo della potenza di calcolo dell'Ia cinese pubblicato congiuntamente dalla società di ricerche di mercato globale International Data Corporation (Idc) e dal fornitore di cloud computing e big data Inspur Group. Secondo il rapporto, il mercato cinese dell'intelligenza artificiale raggiungerà un valore di 6,3 miliardi di dollari nel 2020 e, nei prossimi quattro anni, manterrà un tasso di crescita annuale del 30,4 per cento per raggiungere i 17,2 miliardi di dollari entro il 2024. L'applicazione dell'intelligenza artificiale si è sviluppata rapidamente dal 2019. La visione artificiale – l'insieme dei processi che mirano a creare un modello approssimato del mondo reale partendo da immagini bidimensionali – rimane la più grande applicazione in Cina, con una quota di mercato del 40,6 per cento nel 2019. In termini di penetrazione delle applicazioni industriali, l'industria di Internet domina saldamente il mercato, seguita dalle industrie delle telecomunicazioni e manifatturiere. Nella prima metà di quest'anno, l'intelligenza artificiale è avanzata rapidamente nel settore medico, dove ha registrato un significativo aumento. (Cip)