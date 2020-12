Business news: India, industria componenti auto registra calo ricavi del 34,6 per cento nel primo semestre fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di componenti per auto indiani hanno registrato un calo delle entrate del 34,6 per cento su base annua nel primo semestre fiscale, a causa dell’interruzione della produzione dovuta al lockdown nazionale per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori di componenti per auto (Acma). I ricavi nei sei mesi terminati il 30 settembre sono scesi a 1.190 miliardi di rupie (13,23 miliardi di euro circa), da 1.820 miliardi di rupie (20,23 miliardi di euro) dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Anche le importazioni di componenti sono diminuite nel primo semestre, del 23,6 per cento, scendendo a 390,03 miliardi di rupie (4,33 miliardi di euro circa) mentre le esportazioni sono diminuite del 32,7 per cento, a 377,1 miliardi di rupie (4,19 miliardi di euro). (Inn)