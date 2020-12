Business news: Egitto, al via programma del governo per aumentare le esportazioni in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto inizierà a giorni l'attuazione dell’Arab African Trade Bridges (Aatb), un programma annuale teso a migliorare le capacità degli esportatori egiziani e incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti per i mercati in Africa. Lo ha annunciato Niveen Gamea, ministro dell'Industria e del Commercio dell’Egitto, precisando che il programma Aatb sarà attuato dall’Autorità per lo sviluppo delle esportazioni, in collaborazione con la Corporazione della finanza islamica internazionale (Itfc) e la Federazione delle industrie egiziane. "Il programma è al centro di una strategia che mira a incentivare il commercio estero, le esportazioni e le attività legate al rafforzamento delle capacità", ha affermato Hani Sonbol, amministratore delegato di Itfc, aggiungendo che l'intento è quello di "aumentare i flussi degli scambi commerciali e degli investimenti nei mercati arabi e africani". Le attività del programma Aatb inizieranno con un seminario programmato per la fine di dicembre, per poi proseguire con una serie di workshop ad Alessandria, Damietta, Port Said e Assuan per sensibilizzare le aziende egiziane sulle opportunità di esportazione disponibili nei promettenti mercati africani. Il programma si rivolge a una serie di settori: costruzione, petrolchimico, industrie mediche e farmaceutiche, ingegneria, stampa, imballaggi, prodotti di carta e mobili. L’obiettivo è aumentare le esportazioni egiziane in Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopia, Senegal, Costa d'Avorio, Nigeria, Ghana, Cameron, Guinea, Sud Africa, Angola, Zambia, Zimbabwe e Ruanda. (Cae)