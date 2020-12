Business news: Infrastrutture, le prime linee della metropolitana di Riad apriranno l'anno prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente in corso i test su due linee principali della rete metropolitana di Riad, lunga 176 chilometri e con 85 stazioni: le prime linee della capitale saudita che apriranno il prossimo anno. Sono in fase di intensificazione i test sugli orari delle linee 4 e 6, rispettivamente delle linee in superficie di 30 chilometri e 13 chilometri, in vista della consegna all'operatore, il consorzio Flow (composto da Alstom, Hitachi Rail Sts e Ferrovie dello Stato Italiane) nella seconda metà dell'anno, riferisce la testata “International Railway Journal”. "Stiamo viaggiando in quella che chiamiamo modalità carosello con 35 treni per simulare l'orario, la manutenzione e testare vari altri settori", ha osservato Lindsay Vamplew, direttore del progetto per il consorzio Ramped che supervisiona il “pacchetto tre” del progetto comprendente le linee 4, 5 e 6. (Res)