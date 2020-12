Business news: India, società di microcredito giapponese Gojo & Co raccoglie 26 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di microcredito giapponese Gojo & Co ha raccolto capitale per 2,72 miliardi di yen (26 milioni di dollari), che intende destinare all'aumento delle emissioni di prestiti in India. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". La società ha emesso nuove azioni destinate ad acquirenti istituzionali come Dai-ichi Life Insurance e Ricoh Leasing, per un totale di sette miliardi di yen nel corso del 2020. I fondi serviranno sia ad aumentare il credito emesso ai clienti esistenti, sia ad aumentare la clientela nel mercato del credito indiano. L'azienda intende anche avviare operazioni in Africa a partire dal 2023. (Git)