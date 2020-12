Business news: Egitto, produzione gas naturale cresciuta del 25 per cento a fine 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale dell’Egitto è aumentata del 25 per cento alla fine del 2019, arrivando ad un livello di 6,2 miliardi di piedi cubi e classificandosi così al 13mo posto nel mondo ed al quinto nella regione. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie del Cairo, Tarek el Molla, precisando che il risultato è conseguenza dell'implementazione di 29 progetti per lo sviluppo di progetti di settore con investimenti per 437 miliardi di sterline egiziane (oltre 22,8 miliardi di euro): investimenti che hanno fatto emergere il tasso di crescita del settore da meno 11 per cento nel 2015-2016 al 25 per cento nel 2019-2020. Parlando in occasione della quarta edizione della conferenza annuale sull'energia, El Molla ha sottolineato il raggiungimento dell'autosufficienza nel gas e la ripresa delle esportazioni, la forte crescita dei tassi di consegna del gas nelle case a 11 milioni di unità abitative, spiegando che il 45 percento di questo risultato è stato conseguito negli ultimi sei anni di attività. “L’Egitto ha adottato una strategia per l’energia sostenibile e integrale. Nel quadro della messa in atto della strategia, lanciata nel 2016, il settore gas naturale aveva una crescita negativa. Grazie agli sforzi, la crescita negativa è diventata positiva, raggiungendo il 25 per cento alla fine del 2019”, ha detto El Molla. “L’Egitto è riuscito a potenziare il suo ruolo di grande attore nel mercato del gas naturale, realizzando 29 progetti con investimenti fino a 28 miliardi di dollari, che hanno portato il Paese al 13mo posto nella classifica mondiale e al quinto in Africa per la produzione di gas”, ha detto il ministro, ricordando che negli ultimi sei anni il settore petrolifero egiziano è riuscito a firmare 86 accordi di settore e ad attrarre nuove società internazionali nel campo della ricerca e dell'esplorazione. (Cae)