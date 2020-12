Business news: Qatar, indice dei prezzi al consumo in calo del 2,94 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo del Qatar è calato del 2,94 per cento su base annua nello scorso mese di novembre. Secondo dati ufficiali diffusi dal ministero della Pianificazione e delle Statistiche di Doha, il tasso d’inflazione ha raggiunto il mese scorso i 95,91 punti in rapporto ai 98,82 del novembre 2019. Il calo annuale, secondo i dati, è dovuto alla riduzione dei prezzi di quattro gruppi di beni e servizi, su tutti intrattenimento (meno 20,35 per cento), abbigliamento (5,19 per cento), “abitazioni, acqua ed elettricità” (meno 5,04 per cento), oltre a “cibo e bevande” (meno 1,1 per cento). Al contrario, sono aumentati i prezzi di sette gruppi di beni e servizi, fra cui il tabacco (più 8,37 per cento), i ristoranti e gli alberghi (più 4,04 per cento), istruzione (più 2,7 per cento). (Res)