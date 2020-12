Business news: Arabia Saudita, aumento record dei prestiti immobiliari nel terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti immobiliari concessi da banche operanti in Arabia Saudita hanno registrato alla fine del terzo trimestre dell’anno corrente il valore record di 392,1 miliardi di rial (86,06 miliardi di euro), in aumento del 9 per cento rispetto ai 359,9 miliardi (78,9 miliardi di euro) del secondo trimestre di quest'anno, ovvero di circa 32,2 miliardi di rial (7,06 miliardi di euro). Secondo un’analisi condotta dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya” sulla base di dati della Banca centrale di Riad (Sama), l’aumento del terzo trimestre 2020 rappresenta il nono aumento trimestrale consecutivo dei prestiti immobiliari dal terzo trimestre del 2018. La crescita registrata nel terzo trimestre dell’anno corrente è particolarmente ingente e porta a 94,8 miliardi di rial (20,8 miliardi di euro) l’aumento complessivo visto nei primi nove mesi del 2020, il più alto registrato finora nonostante le conseguenze della pandemia di coronavirus. Su base annua, i prestiti immobiliari sono cresciuti del 42,1 per cento, per 116,2 miliardi di rial (25,5 miliardi di euro), rispetto ai 275,9 miliardi (60,5 miliardi di euro) della fine del secondo trimestre del 2019. Il grande aumento dei finanziamenti è dovuto secondo i dati ai programmi per gli alloggi lanciati dal governo, ad esempio il programma "Sakani" del ministero dell’Alloggio. (Res)