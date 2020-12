Business news: Libia, output greggio salito a 1,28 milioni di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Libia è salita a 1,28 milioni di barili al giorno, in aumento rispetto ai 1,25 milioni di barili al giorno di fine novembre. Lo ha riferito una fonte della National Oil Corporation (Noc) citta dall’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. La Noc ha annunciato all'inizio di dicembre che il suo presidente, Mustafa Sanallah, e l'amministratore delegato di Schlumberger, Olivier Le Peuch, avevano discusso le modalità di cooperazione congiunta per aiutare a riaprire i pozzi petroliferi chiusi nel paese e migliorare i tassi di produzione. La Noc ha affermato che le due parti hanno discusso di "sviluppare mezzi di cooperazione congiunta, poiché è in corso un coordinamento per tenere una serie di incontri intensivi con le aziende del settore nel prossimo periodo, al fine di trasferire le tecnologie appropriate per eseguire lavori di manutenzione per pozzi chiusi e riportarli alla produzione o migliorare i loro tassi di produzione". (Lit)