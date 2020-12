Business news: Cina-Usa, Pechino riduce esposizione al debito del Tesoro statunitense per il quinto mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ridotto la sua esposizione nel debito pubblico degli Stati Uniti a ottobre, continuando una tendenza al ribasso che dura da cinque mesi consecutivi, legata al deterioramento delle relazioni bilaterali. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Le disponibilità del governo cinese di titoli di debito emessi dal Tesoro Usa si sono attestate a 1.050 miliardi di dollari a ottobre, in calo di 7,7 miliardi di dollari rispetto al mese precedente, toccando il livello più basso da quattro anni e superando il minimo stabilito a gennaio 2017, secondo le statistiche del dipartimento del Tesoro statunitense. A ottobre, comunque, la Cina si è confermata il secondo maggiore detentore straniero del debito pubblico degli Stati Uniti, mentre il Giappone è rimasto in cima alla classifica con 1.270 miliardi di dollari di titoli di debito pubblici statunitensi, in calo di 6,7 miliardi rispetto al mese precedente. "La tendenza in Cina a ridurre l'esposizione al debito del Tesoro degli Stati Uniti indica che Pechino sta adeguando la struttura delle riserve di valuta estera per ridurre il rischio a causa del deterioramento delle relazioni bilaterali", ha spiegato Dong Dengxin, direttore del Finance and Securities Institute presso l'Università di Scienza e tecnologia di Wuhan. (Cip)