Business news: Iraq, Egitto e Giordania verso collegamento rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Elettricità dell’Iraq, Majid Mohammed Hantoush, ha confermato la prosecuzione del progetto per il collegamento elettrico con l’Egitto e la Giordania. A margine di una recente visita ministeriale al Cairo, Hantoush ha detto al quotidiano “Al Sabah” che “stiamo operando l’allacciamento elettrico alla Giordania, lungo circa 300 chilometri, che sarà completato entro due anni, e successivamente completeremo il collegamento con l’Egitto nell’arco di tre anni”. “Quando estenderemo i collegamenti elettrici a vari paesi, potremo operare una scelta fra questi a seconda dei nostri interessi, nel senso che se i prezzi dovessero essere migliori per l’energia da un qualsiasi paese, Iran, Arabia Saudita, Siria, Egitto o Giordania, potremmo scegliere il più basso e il migliore”. “L’Iraq d’inverno ha bisogno di 10 mila megawatt, in estate di 28 mila megawatt”, ha aggiunto il ministro. (Res)