Business news: Marocco, settore automobilistico in crescita nonostante la crisi

- Sono stati raggiunti numerosi obiettivi previsti dal Piano di accelerazione industriale nel settore automobilistico. Dopo la crisi sanitaria, il settore mostra un aumento dell'attività del 34 per cento. "Con l'eccezione dell'aeronautica, tutti i settori sono tornati a un livello superiore rispetto al 2019", ha detto al settimanale "La Vie Éco" il ministro dell'Industria marocchino, Moulay Hafid Elalamy. La ripresa riguarda anche l'industria automobilistica che, secondo il ministro, mostra un aumento di attività del 34 per cento. Ciò è dimostrato dall'estensione della Kenitra Industrial Acceleration Zone (Zai), dopo aver raggiunto il tasso di occupazione del 94 per cento. Questa estensione di 96 ettari è stata registrata l'8 dicembre, quando è stato firmato un memorandum d'intesa tra il ministero e la Cassa depositi e prestiti di Rabat. Si tratta di una notizia che rafforza il settore automobilistico, che nel 2020 ha visto la chiusura di alcuni stabilimenti e un calo dell'occupazione come tutti gli altri settori. (Mar)