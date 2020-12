Business news: Kazakhstan, Banca centrale mantiene tasso chiave al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kazakistan ha deciso di mantenere il tasso chiave al 9 per cento annuo. Lo ha annunciato il servizio stampa dell'istituto in un comunicato stampa, nel quale si spiega che la decisione è legata all'instabilità del mercato petrolifero, alle aspettative inflazionistiche elevate, all'incertezza che grava sulla situazione pandemica nel Paese e nel mondo e sui tempi della distribuzione dei vaccini anti-Covid. "L'attuale livello del tasso chiave permetterà di raggiungere l'obiettivo di tenere l'inflazione tra il 4 e il 6 per cento entro la fine del 2021", scrive la Banca centrale. (Res)