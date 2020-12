Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra fa gli auguri alla sindaca di Roma Virginia Raggi, lanciando la sfida per le prossime elezioni comunali. "Bene assoluzione della Raggi, noi gli avversari preferiamo batterli alle elezioni, non in Tribunale. Il 2021 sarà l’anno della rinascita di Roma, anche grazie alla Lega", scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. L'assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi è "una buona notizia per la credibilità della città, che merita rispetto e non altro fango. E umanamente sono lieta per Virginia Raggi: è sui risultati ottenuti in questi 5 anni di governo della Capitale che vogliamo sfidarla nelle urne, non su altro", commenta la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (segue) (Rer)