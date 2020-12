Business news: Singapore-Francia, governi al lavoro per ripresa viaggi d’affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Singapore e Francia sono al lavoro sull’ipotesi di una “linea verde” per la ripresa dei viaggi d’affari e ufficiali tra i due Paesi. A tale scopo il ministro francese con delega al Commercio estero, Franck Riester, ha incontrato a Singapore il ministro di Stato singapriano per gli Affari esteri e i Trasporti, Chee Hong Tat. I due funzionari, assieme al ministro di Stato di Singapore per la Sostenibilità e l’Ambiente Amy Khor, hanno assistito alla firma di un protocollo d’intesa per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza alimentare. Il documento ha anche l’obiettivo di rilanciare il coordinamento tecnico e scientifico in materia, come sottolineato dall’Agenzia dell’alimentazione di Singapore (Sfa) in un comunicato. In un post su Facebook il ministro del Commercio e dell’Industria di Singapore, Chan Chun Sing, ha fatto sapere di aver discusso con Riester anche delle “opportunità per rilanciare ulteriormente le relazioni economiche bilaterali” in aree come la sostenibilità, i servizi biomedici, le reti logistiche. “Singapore e Francia sono pronte anche a rafforzare la cooperazione in materia di economia digitale”, ha aggiunto Chan. (Fim)