Milano: Calderoli, morte Nedo Fiano grave perdita per tutti noi

- "Non ho avuto il piacere di conoscere Nedo Fiano, ma ho sempre ammirato la sua opera incessante nel testimoniare gli orrori della Shoah soprattutto raccontandoli ai giovani. È una grave perdita, per tutti noi". Lo afferma in una nota il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "Conosco bene suo figlio Emanuele con cui mi sono confrontato e magari anche scontrato a livello politico, un avversario che stimo e rispetto, ma che considero anche un amico, cui rivolgo le mie più sentite condoglianze perché quando se ne va un genitore se ne va un pezzo di noi".(Com)