Business news: Cina, si dimette il co-amministratore delegato di Smic

- Mong-song Liang, il co-amministratore delegato della compagnia cinese leader nella produzione di microchip, Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic), intende dimettersi dal suo ruolo, secondo una lettera di dimissioni circolata online. Liang è stato nominato co-amministratore delegato di Smic insieme a Zhao Haijun nel 2017. Smic è un attore chiave negli sforzi della Cina per costruire la sua catena di fornitura di semiconduttori, ma quest'anno è stata sotto pressione dall'amministrazione del presidente Usa Donald Trump, che ha proibito alle aziende statunitensi di fornirle beni e servizi. La società ha annunciato che nominerà Jiang Shangyi vicepresidente del consiglio di amministrazione, direttore esecutivo in seconda e membro del comitato strategico dell'azienda. Jiang era il direttore operativo di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), un gigante della produzione di microchip e fornitore di Huawei fino all'entrata in vigore delle sanzioni statunitensi. Secondo indiscrezioni dei media, le dimissioni di Liang sarebbero legate all'improvvisa nomina di Jiang; si ipotizza che Liang non fosse stato informato della nomina, e che questa rappresenti di fatto un voto di sfiducia nella sua leadership aziendale. (Cip)