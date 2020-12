Business news: Usa, Washington etichetta Vietnam e Svizzera come Paesi "manipolatori di valuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa ha etichettato il Vietnam e la Svizzera come "manipolatori di valuta", accusandoli per la prima volta di intervenire in modo improprio sui mercati dei cambi e di innescare un nuovo confronto economico con due partner commerciali. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro Usa in un comunicato, annunciando che richiederà ai due Paesi di avviare negoziati con gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale (Fmi) per affrontare la situazione. È la terza volta che l'amministrazione Usa compie un passo simile dopo averlo fatto per due volte con la Cina (nel 1994 e nel 2019). "Il dipartimento del Tesoro ha compiuto un forte passo oggi per salvaguardare la crescita economica e le opportunità per i lavoratori e le imprese americane", ha affermato in una nota il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. "Il Tesoro seguirà i suoi risultati riguardo al Vietnam e alla Svizzera per lavorare verso l'eliminazione delle pratiche che creano vantaggi sleali per i concorrenti stranieri", ha aggiunto. (Nys)