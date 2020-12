Business news: Enel X entra nel mercato della demand response di Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X, la business line per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, è entrata nel mercato della demand response di Singapore. Il Virtual Power Plant di Enel X supporterà il Mercato Nazionale dell'Elettricità di Singapore (Nems), allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza complessiva del sistema, oltre a permettere un risparmio per chi vi aderisce. A Singapore, Enel X lavorerà con clienti commerciali e industriali, globali e locali, al fine di fornire servizi di demand response alla rete. “Siamo lieti del nostro ingresso nel mercato di Singapore e guardiamo con entusiasmo alle future opportunità che ne derivano sia per noi che per i nostri partner”, ha dichiarato Francesco Venturini, Ceo di Enel X. “Oltre a sostenere la rete, le aziende di Singapore possono essere flessibili nell'utilizzo dell'energia e quindi ottenere un vantaggio competitivo. Grazie alla tecnologia innovativa, la partecipazione al Virtual Power Plant rappresenta un'opportunità crescente che può offrire una nuova fonte di reddito, compensare i costi dell'elettricità al dettaglio e consentire l’investimento in nuove tecnologie come lo stoccaggio a batteria”. (Com)