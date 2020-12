Business news: Hong Kong, tasso di disoccupazione in lieve calo al 6,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato di Hong Kong è sceso leggermente, dal 6,4 al 6,3 per cento, nei tre mesi conclusi a novembre. "Il mercato del lavoro ha mostrato qualche miglioramento marginale durante la stabilizzazione della terza ondata di epidemia locale", ha dichiarato Law Chi-kwong, segretario per il Lavoro e il welfare del governo della Regione amministrativa speciale cinese. Secondo il dipartimento di Censimento e statistica, il tasso di disoccupazione dei settori legati al consumo e al turismo, compresi i servizi di vendita al dettaglio, alloggio e ristorazione, è diminuito di 1,1 punti percentuali dal periodo agosto-ottobre, scendendo al 10,1 per cento. Anche la situazione della disoccupazione in molti altri settori è migliorata, in particolare nel settore dell'istruzione e nel settore dell'arte, dell'intrattenimento e della ricreazione. Tuttavia, Law ha avvertito che le condizioni del mercato del lavoro sono rimaste deboli. "Data la quarta ondata di epidemia locale di recente, è probabile che la pressione sul mercato del lavoro aumenti di nuovo nel breve termine. Il governo continuerà a monitorare da vicino la situazione e ad adottare misure mirate per sostenere i settori duramente colpiti come e quando necessario", ha aggiunto. (Cip)