Milano: Roggiani (Pd), addio a Nedo Fiano, instancabile testimone della Shoah

- "Milano, città che lo insignì anche dell'Ambrogino d'Oro, oggi piange Nedo Fiano, instancabile testimone della Shoah". Così in una nota la segretaria Silvia Roggiani esprime il suo cordoglio, a nome di tutta la comunità del Pd Milano Metropolitana, per la scomparsa di Nedo Fiano. "I suoi ricordi - prosegue Roggiani -hanno tessuto memoria. Memoria che oggi custodiamo come uno scrigno, e che ci impegneremo a tramandare con la stessa passione e amore con cui Nedo ha saputo fare con noi. A suo figlio Emanuele e a tutta la sua famiglia il mio abbraccio e cordoglio a nome di tutta la comunità del Pd Milano".(com)