Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale

- La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta al processo d'appello sul caso Marra perché "il fatto non costituisce reato". Il procuratore generale di Roma Emma D'Ortona, questa mattina, durante la sua arringa finale, aveva chiesto 10 mesi di reclusione. La sindaca di Roma, accusata di falso per alcune dichiarazioni rilasciate all'Anac in merito alla nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo, è stata già assolta in primo grado con la stessa formula. La Procura poi ha fatto ricorso in secondo grado e oggi la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione. La lettura della sentenza è stata accolta con un applauso dalle persone presenti in aula, con Raggi visibilmente commossa che, accompagnata dai difensori, gli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, ha abbracciato il marito. Insieme a lei c'erano pure il capogruppo M5s Giuliano Pacetti, i consiglieri M5s Paolo Ferrara, Annalisa Bernabei, Angelo Diario e Alfredo Campagna presidente del municipio XIV. (segue) (Rer)