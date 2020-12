Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esulta il Movimento 5 stelle romano per l'assoluzione della sindaca Raggi. "A testa alta", "la giustizia trionfa", sono i messaggi arrivati sui social per la prima cittadina di Roma. Il Movimento 5 stelle, in un post su Facebook scrive: "Assolta. Sempre a testa alta", allegando una foto della Raggi. Il consigliere capitolino Paolo Ferrara commenta: "Assolta. L'onestà di Virginia viene nuovamente confermata. Noi non avevamo dubbi anche se qualcuno ha provato a gettare fango. Aggiungo che non solo è onesta ma anche competente e per questo rimane l'unico sindaco per Roma". Festeggia anche il consigliere del Movimento 5 stelle Giuliano Pacetti: "Assolta! Grazie ai romani che sono sempre stati vicini alla loro sindaca. Grazie ai giudici che hanno fatto fino in fondo il loro dovere. Continuiamo a lavorare per Roma", scrive su Facebook. (segue) (Rer)