Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (5)

- Il commento sui social anche per il consigliere capitolino Angelo Dario: "Quando la giustizia trionfa è una vittoria di tutti. A differenza di chi i processi li ha fuggiti per 'legittimi impedimenti' e li ha prolungati all'infinito fino alla prescrizione, la sindaca di Roma li ha affrontati e li ha vinti tutti. Assolta dall'accusa di falso in atto pubblico. Chi ti conosce lo sapeva già. Siamo orgogliosi di te. E ora si torna subito a lavorare per la nostra città. Coraggio Virginia, avanti tutta a testa alta". “Una parola sola per cancellare tutte le ingiurie, le menzogne, le bassezze: Assolta Virginia Raggi, a testa alta”, ha commentato su Twitter l’assessore al personale di Roma Capitale Antonio De Santis. Festeggia anche la consigliera capitolina pentastellata Annalisa Bernabei, con le stesse parole, su Facebook: “Assolta. Sempre a testa alta”. (segue) (Rer)