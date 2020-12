Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stefano Pedica del Pd "Raggi viene assolta in appello per il caso della nomina di Marra e attacca il M5s. La sindaca dice che ora è troppo facile tentare di salire sul carro del vincitore dopo anni di silenzio. A noi e ai romani le faide interne al Movimento non interessano”, commenta. “La Capitale non ha nulla da festeggiare perché in questi anni è stata amministrata male e messa in ginocchio da una giunta completamente inadeguata al suo compito”. "L'assoluzione nel processo a carico di Virginia Raggi non può che farci piacere, come garantisti ci siamo sempre astenuti dal dare giudizi prima ancora di conoscere l'esito delle sentenze. Resta però sotto gli occhi dei cittadini romani il totale fallimento di un'amministrazione e di una sindaca che per quasi 5 anni hanno governato nel peggiore dei modi la capitale”, ha commentato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. “Sul piano politico quindi non possiamo invece esimerci dal sottolineare ancora una volta che l'ultima sentenza senza appello, e sarà emessa tra pochi mesi dagli elettori per sancire con una sonora bocciatura, il malgoverno della sindaca che ogni giorno continua ad abbattersi su una città sempre più in declino. Noi saremo protagonisti della battaglia politica per l'alternativa all'immobilismo e alla sciatteria di una compagine allo sbaraglio ormai giunta al capolinea. Guardiamo avanti con l'obiettivo della rinascita politica, sociale e civica di Roma”. (segue) (Rer)