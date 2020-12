Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Andrea Ciaccheri, “L'assoluzione di Virginia Raggi è la notizia che sgombera il campo da alibi: il centrosinistra sarà in campo con la sua proposta per sfidare il Movimento 5 stelle a guida Virginia Raggi e il centrodestra. Lo diciamo da sempre: urge che le forze politiche escano dal torpore e indichino il perimetro dell'alleanza democratica e progressista e la data delle primarie per scegliere il candidato o la candidata sindaca della coalizione. Siamo contenti per Virginia Raggi anche perché solo degli sciacalli potevano pensare di utilizzare le aule di tribunale per archiviare il peggior governo di Roma degli ultimi decenni. La sindaca ha governato male Roma e per questo dobbiamo batterla con il consenso e la fiducia dei romani e delle romane. Senza scorciatoie”. (segue) (Rer)