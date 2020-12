Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni in una nota ha commentato: “Con buona pace del Movimento cinque stelle ora i malpancisti dovranno stringersi intorno alla Raggi. Una assoluzione che oltre a scongiurare ulteriori scandali intorno al sindaco di Roma fa calare il sipario su una vicenda troppo spesso strumentalizzata nel dibattito politico da chi aspettava la condanna per fare ‘l'accordo’ ed ora rimarrà deluso. A Roma si vince con i programmi e la presenza costante sul territorio non con le strategie o giocando di sponda. Esprimiamo soddisfazione affinché il ruolo istituzionale del primo cittadino sia stato preservato anche se, come sempre, esprimiamo un giudizio negativo sul suo operato, un giudizio prettamente politico, perché intendiamo battere la sindaca di Roma alle prossime elezioni vincendo in Campidoglio con un candidato di centrodestra unito”, conclude. Arriva anche il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi: "L’assoluzione di Virginia Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sconfiggono con la politica, non con la magistratura. Roma deve cambiare sulla base del voto dei cittadini, non delle sentenze dei giudici". (Rer)