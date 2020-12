Business news: cinese Catl investirà 5 miliardi di dollari per impianto batterie al litio in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese specializzata nello sviluppo e nella produzione di batterie agli ioni di litio China's Contemporary Amperex Technology (Catl) prevede di investire cinque miliardi di dollari in un nuovo impianto di batterie al litio in Indonesia. Lo ha annunciato Septian Hario Seto, viceministro indonesiano per il Coordinamento degli affari marittimi e degli investimenti. In un briefing online, il ministro ha spiegato: "L'obiettivo è che Catl investa circa cinque miliardi [...] e la prima produzione di batterie può essere effettuata nel 2024". Septian ha spiegato che Catl ha firmato un accordo con l'azienda mineraria statale indonesiano Pt Aneka Tambang, che impegna Catl a garantire che il 60 per cento del nichel venga trasformato in batterie in Indonesia. "Non vogliamo che ricevano il nostro nichel ma poi lo processino all'estero", ha spiegato il viceministro. L'Indonesia mira a iniziare a elaborare le sue ricche scorte di minerale di laterite di nichel da utilizzare nelle batterie al litio come parte di un tentativo di diventare un hub globale per la produzione e l'esportazione di veicoli elettrici. (Cip)